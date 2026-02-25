Am frühen Mittwochabendwurde die Freiwillige Feuerwehr Altmünster zu einem Auffahrunfall auf der B145 im Bereich „Fischhüttl“ gerufen.

„Ein Fahrzeuglenker hatte vorschriftsmäßig vor einem Schutzweg angehalten, um Fußgängern das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Während ein nachfolgender PKW ebenfalls rechtzeitig stoppte, konnte ein dritter Beteiligter nicht mehr bremsen und so kam es zur Kollision der Fahrzeuge“, so die Feuerwehr.

Die alarmierten Einsatzkräfte sicherten umgehend die Unfallstelle ab und banden ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten. Um den Verkehrsfluss auf der Bundesstraße so kurz wie möglich zu beeinträchtigen, wurden die beschädigten Fahrzeuge händisch auf einen nahen Parkplatz verbracht.

Die beteiligten Personen wurden vor Ort vom Roten Kreuz erstversorgt, ein Abtransport ins Krankenhaus war glücklicherweise nicht erforderlich.

Dank der Unterstützung der Polizei, die die Verkehrsregelung übernahm, konnte die Fahrbahn nach knapp einer Stunde wieder vollständig freigegeben werden.

Bericht und Fotos: FF Altmünster/Fischer