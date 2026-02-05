Am 31. Januar 2026 verwandelte sich das Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Lauffen wieder in einen festlichen Treffpunkt für Jung und Alt: Der traditionelle Feuerwehrball lockte zahlreiche Besucherinnen und Besucher an und sorgte für einen rundum gelungenen Abend. Viele Gäste aus Lauffen und der Umgebung folgten der Einladung.

Für die passende musikalische Unterhaltung wurde sowohl in der Seidlbar als auch bei der Bar in der großen Lagerhalle gesorgt.

Ein fixer Bestandteil des Feuerwehrballs ist die beliebte Tombola, die auch heuer wieder zu einem der Höhepunkte des Abends zählte. Dank der großzügigen Unterstützung zahlreicher regionaler Betriebe und Sponsoren konnten viele attraktive Preise verlost werden. Die Freude bei den Gewinnerinnen und Gewinnern war entsprechend groß.

Kommandant HBI Florian Laimer betonte in diesem Zusammenhang den hohen Stellenwert der Unterstützung aus der Bevölkerung und Wirtschaft: „Ein besonderer Dank gilt allen Sach- und Geldspendern, die diese Veranstaltung Jahr für Jahr möglich machen und damit einen wichtigen Beitrag für die Arbeit der Feuerwehr leisten. Der Reinerlös des Balls wird vollständig für feuerwehrtechnische Anschaffungen und die Ausrüstung verwendet.“

In fröhlicher und ausgelassener Stimmung wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert, gelacht und getanzt. Wir freuen uns bereits auf 2027!