Mit historischem Feingefühl und großem Teamgeist überzeugte die Klasse 3BK der Handelsakademie Bad Ischl beim renommierten Schülerwettbewerb zur politischen Bildung. Im Rahmen des Geschichtsunterrichts stellten sich die Jugendlichen einer anspruchsvollen Aufgabe: Unter dem Leitthema „Kriegsende 1945 vor Ort – Brüche und/oder Kontinuitäten?“ setzten sie sich intensiv mit den Ereignissen und Auswirkungen der letzten Kriegstage in Bad Ischl auseinander.

Der Wettbewerb gilt als der größte und zugleich älteste internationale deutschsprachige Wettbewerb zur politischen Bildung. Mehr als 1.600 Einsendungen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum wurden heuer eingereicht – entsprechend groß war die Konkurrenz. Umso bemerkenswerter ist es, dass sich die 3BK mit ihrem Werkstück gegen diese Vielzahl an Beiträgen durchsetzen konnte. Als Projektformat wählten die Schülerinnen und Schüler eine professionell gestaltete Zeitungsdoppelseite. Unter dem Titel „HistorIschl“ entstand eine Publikation, die historische Recherche, journalistische Aufbereitung und grafische Gestaltung gekonnt miteinander verband. Für diese Leistung wurde die Klasse von der Jury mit einem Geldpreis in Höhe von 150 Euro ausgezeichnet.

Ein wesentlicher Bestandteil des Projekts war die Zusammenarbeit mit außerschulischen Expertinnen und Experten. Ein besonderer Dank gilt Christoph Unterkofler, Chefredakteur der „Ischler Woche“, der mit seinem journalistischen Know-how unterstützte, Dr. Herta Neiß, Direktorin der Museen der Stadt Bad Ischl, die historische Expertise einbrachte, sowie Franz Xaver Mannert, der als Zeitzeuge persönliche Erinnerungen teilte und damit Geschichte lebendig werden ließ.

Auch seitens der Schule zeigt man sich stolz über den Erfolg. Geschichtslehrerin Barbara Promberger betont: „Die Lernenden haben sich durch dieses Zeitungsprojekt nicht nur intensiv und bewusst mit unserer lokalen Geschichte auseinandergesetzt, sondern dabei auch wichtige Kompetenzen im Bereich Recherche, Medienarbeit und Teamarbeit erworben. Über mehrere Wochen hinweg sind sie als Klasse noch enger zusammengewachsen.“

Die Auszeichnung ist nicht nur eine Anerkennung der fachlichen Leistung, sondern auch ein Beleg dafür, wie lebendig und praxisnah Politische Bildung an der BHAK Bad Ischl unterrichtet wird. Für die 3BK bleibt das Projekt „HistorIschl“ damit nicht nur ein Wettbewerbserfolg, sondern ein nachhaltiges gemeinsames Erlebnis, das Geschichte greifbar gemacht und zugleich den Blick für gesellschaftliche Zusammenhänge geschärft hat.