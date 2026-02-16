Attnang-Puchheim.- Neben kurzen Lachanregern bietet Lachgas (N2O) diesmal auch komplexe, tiefgründige Geschichten, passend zur eben begonnenen Fastenzeit.

Wie immer sind die Stücke garantiert aus lokaler Inspiration frisch zubereitet, weisen einen kurzen Lieferweg und keine Konservierungsstoffe auf.

Durch den abwechslungsreichen Abend führt diesmal Improlando-Manager Hannes Kogler und musikalisch kongenial begleitet wird der Abend von Roland Fuchs an den Tasten.

Termin: Freitag, 27. Februar 2026 um 19:30 Uhr

In der Kellerbühne Puchheim

Karten unter www.kbp.at um 20.- € (ermäßigt um 15.- €)