Zurück zur Natur! Die Natur hält vieles bereit, das es nur zu entdecken gilt. In diesem Lehrgang geht Heilpflanzenpädagogin Tanja Mittendorfer aus Bad Goisern mit den TeilnehmerInnen sprichwörtlich auf Entdeckungsreise, um ihnen zu lernen, Heilkräuter und -pflanzen in jeder Wachstumsphase zu bestimmen (Frühlings-, Sommerkräuter, Herbstzeit, Wurzel- und Beerenzeit, Winterkräuter). Der natürliche Jahreskreis gibt dabei den Rahmen vor. Ziel der Ausbildung ist es, die Natur zu verstehen, zu lesen und mit ihr zu arbeiten. Es werden Kräuter zu Teemischungen und Sirupen verarbeitet und die Inhaltsstoffe in Heilsalben, Ölen, Cremen, Gels und Deos angewendet. Auch das Räuchern ist Thema dieses Lehrgangs. Die AbsolventInnen sind schließlich fähig, ihr Wissen über die Heilkräuterkunde selbst in Form von Vorträgen und Seminaren weiterzugeben. Nach erfolgreicher Diplomarbeit und Abschlusspräsentation erhalten die TeilnehmerInnen ein WIFI-Zeugnis und ein WIFI-Diplom. Anmeldungen und Infos unter T 05-7000-5300, WIFI Bad Ischl, Fr. Alexandra Egger-Sydler.