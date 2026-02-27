Am Donnerstag soll ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Braunau versucht haben bei einer Verkehrskontrolle auf der B1 in Frankenmarkt einen Drogentest zu manipulieren, indem er Bier in den Testbecher leerte. Der Täuschungsversuch fiel jedoch auf – nach einer ärztlichen Untersuchung wurde ihm die Fahruntauglichkeit attestiert und der Führerschein vorläufig abgenommen.

Beamte der Schwerverkehrsgruppe Vöcklabruck führten am 26. Februar 2026 im Gemeindegebiet von Frankenmarkt umfangreiche PKW- und LKW-Kontrollen durch. Dabei stellten sie bei dem 28-Jährigen deutliche Symptome einer möglichen Suchtmittelbeeinträchtigung fest, weshalb ein Drogentest vorgesehen war.

In einem unbeobachteten Moment leerte der Lenker Bier in den Testbecher. Der Manipulationsversuch wurde jedoch bemerkt. Der Mann wurde daraufhin einem Arzt zur klinischen Untersuchung vorgeführt. Diese ergab seine Fahruntauglichkeit, woraufhin der Führerschein vorläufig abgenommen wurde.

Bei Kontrollen insgesamt 65 Anzeigen

Im Zuge der Schwerpunktaktion wurden insgesamt 65 Anzeigen nach unterschiedlichen verkehrsrechtlichen Bestimmungen erstattet. Zudem hoben die Kontrollorgane 27 Sicherheitsleistungen ein.

Vier Fahrzeuge müssen aufgrund technischer Mängel dem Land Oberösterreich zur Überprüfung vorgeführt werden, berichtet die Polizei.

