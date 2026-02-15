Am Gymnasium wurde die Faschingszeit auch heuer wieder mit viel Kreativität und guter Laune gefeiert. Die Woche vor den Semesterferien stand ganz im Zeichen einer abwechslungsreichen Themenwoche: Jeder Tag widmete sich einem anderen Motto und verwandelte den Schulalltag in ein farbenfrohes Gemeinschaftserlebnis.

Ob im Retro-Style, in Schwarz-Weiß, im Pyjama, als Sportler:in oder im individuellen Faschingskostüm – Schüler:innen, Lehrkräfte und das gesamte Schulpersonal beteiligten sich mit großem Engagement. Die unterschiedlichen Verkleidungen sorgten für zahlreiche originelle Ideen und stärkten das Miteinander in der Schulgemeinschaft.

Den Höhepunkt bildete das Faschingsfest am Freitag im Turnsaal, das von der Schülervertretung organisiert wurde. Vor der Ausgabe der Schulnachrichten traten die Klassen in unterhaltsamen Wettkämpfen gegeneinander an. Beim Tauziehen, der „Reise nach Jerusalem“, dem „Radlbockfoan“ und weiteren Spielen konnten die Teilnehmer:innen Geschick, Teamgeist und Ausdauer unter Beweis stellen. Unter lautem Applaus und kräftigem Anfeuern sammelten sie Punkte für ihre Klassen.

Ein besonderes Highlight war die Prämierung der besten Faschingskostüme in der Unter- und Oberstufe. Mit viel Kreativität und Liebe zum Detail überzeugten zahlreiche Teilnehmer:innen die Jury.

Zum gelungenen Abschluss gab es für alle Krapfen – ein süßer Ausklang und ein stimmungsvoller Start in die wohlverdienten Semesterferien.