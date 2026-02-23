Zur 150. Jahresvollversammlung der Feuerwehr Frankenburg konnte Kommandant Andreas Reifetshammer eine Vielzahl an Ehrengäste, Kameradinnen und Kameraden begrüßen. Die Feuerwehr Frankenburg rückte im abgelaufenen Jahr zu 161 Einsätzen aus, wobei sechs Personen und vier Tiere aus einer Notlage gerettet werden konnten. Besonders hervorzuheben sind 107 abgelegte Leistungsabzeichen und 25.092 ehrenamtlich geleistete Stunden im Jahr 2025. Johann Hagler wurde für 50jährige Mitgliedschaft, Franz Dürnberger für 40jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Die Feuerwehr-Bezirksverdienstmedaille in Silber wurde an Friedrich Zoister und die Feuerwehr-Bezirksverdienstmedaille in Bronze an Johannes Zoister überreicht.

Die Feuerwehr Frankenburg begeht in diesem Jahr ihr 150jähriges Gründungsjubiläum. Das große Festwochenende findet am Samstag, den 16. Mai und Sonntag, den 17. Mai mit einem Festakt und dem Bezirks-Zivilschutztag statt.