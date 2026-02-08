Engagierte Fremdsprachenlehrkräfte und talentierte Schülerinnen und Schüler freuen sich über einen 1. Platz und zwei 2. Plätze in den Switch-Bewerben.

Einmal mehr haben die Schülerinnen und Schüler der Tourismusschulen ihr Talent im Bereich der Fremdsprachen unter Beweis gestellt. Bei diesem traditionsreichen Wettbewerb, der meist Ende Jänner in Linz stattfindet, müssen die Jugendlichen ihre Kenntnisse in den Fremdsprachen – Englisch, Spanisch, Französisch und Italienisch – in verschiedenen Aufgabenformaten sowie in Gesprächen mit muttersprachlichen Lehrkräften unterschiedlicher Nationalitäten unter Beweis stellen.

Die Tourismusschulen haben unter den anwesenden Schulen am besten abgeschnitten: Simon Oewaller erkämpfte sich den 1. Platz in Switch Spanisch–Englisch, Hannah Feichtinger belegte den 2. Platz ebenfalls in der Kategorie Switch Spanisch–Englisch und Valerie Baumgartner durfte sich über einen 2. Platz in Switch Französisch–Englisch freuen.

In der Kategorie Switch müssen die Jugendlichen in zwei Fremdsprachen mit zwei Gesprächspartner:innen interagieren: einer englischsprachigen Person sowie einer weiteren Person in einer der drei übrigen Sprachen. In der Kategorie Einzelsprache werden Diskussionen zu vorgegebenen Themen gemeinsam mit anderen Prüflingen und einer muttersprachlichen Prüfungsperson geführt.

Die Atmosphäre während der gesamten Veranstaltung war ausgezeichnet, und die Begeisterung – ebenso wie die Nervosität – der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler sowie der begleitenden Lehrkräfte war deutlich spürbar. Den feierlichen Abschluss bildete eine emotionale Preisverleihung, bei der musikalische Darbietungen in allen vier Wettbewerbssprachen mit den großen Finalrunden der Einzelsprachen abwechselten.