Volles Haus und eine Riesen-Gaudi gab es auch heuer wieder beim traditionellen Kinderfasching der SPÖ in Frankenmarkt im Gasthof Kogler-Greisinger. Organisator Gemeinderat Christian Stranzinger zeigte sich hoch zufrieden und sprach von einem noch nie dagewesenen Besucherandrang. Durch den Nachmittag führte DJ Dani, der für starke Stimmung sorgte. Die Kinder hatten dabei mit einem Plüschtier, Zuckerlregen, einer Krapfenjause und mit vielen Spielen und Tanz jede Menge Spaß. Gemeinderat Christian Stranzinger bedankte sich bei den örtlichen Firmen, die mit ihren Spenden für die Abhaltung der gelungene Veranstaltung sorgten. Zum Abschluss gab es noch eine Tombola mit über 280 Preisen.