Drei neue Kraftwerke im Bezirk Gmunden

Mit einer Reihe von Kraftwerksprojekten wird aktuell das Salzkammergut zu einem weiteren Standbein Oberösterreichs bei der Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie aufgerüstet. Mit dem Pumpspeicher Ebensee und den Neubauten des Traunfall-Kraftwerks in Roitham sowie dem Kraftwerk Weinbach in St. Wolfgang investiert die Energie AG Oberösterreich gezielt sowohl in bestehende Standorte und erschließt auch neue Potentiale zur Stromproduktion aus erneuerbaren Energieträgern. „Quer durch den Bezirk – von Roitham im Norden über Ebensee bis nach St. Wolfgang im Süden – wird kräftig in den Ausbau von erneuerbarer Energie investiert. Damit sollen die Klimaziele erreicht und nachhaltige Energieproduktion für ‚Grünen Strom‘ gesichert werden“, zeigt sich LAbg. Rudolf Raffelsberger stolz über die Aktivitäten des Landesenergieversorgers im Salzkammergut.

Pumpspeicher Ebensee wird zur „grünen Batterie“

Gemeinsam mit Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner besuchte Raffelsberger die Baustelle für das Pumpspeicher-Kraftwerk in Ebensee, wo derzeit mit einer Investitionssumme in der Höhe von fast 500 Millionen Euro das größte Einzelvorhaben der Unternehmensgeschichte der Energie AG realisiert wird. An die 280.000 Haushalte können von diesem Kraftwerk versorgt werden. Als grüne Batterie Oberösterreichs wird das Projekt am Traunsee einen wichtigen Beitrag für die erneuerbare Energiezukunft leisten. „Hier entsteht nicht nur ein Kraftwerk – das Pumpspeicherkraftwerk Ebensee ist ein Stück Zukunftssicherheit für Österreich“, so Staatssekretärin Zehetner.

Aus Alt mach Neu – Traunfallkraftwerk Roitham verdoppelt Leistung

Mit einem Investitionsvolumen von rund 190 Millionen Euro entsteht das drittgrößte Kraftwerk der Energie AG an der Traun und damit saubere Energie für 35.000 Haushalte. Der Neubau ersetzt die bestehenden Anlagen Gschröff, Siebenbrunn und das aktuelle Kraftwerk Traunfall, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben. Für Landeshauptmann Thomas Stelzer ist klar: „Diese Investition ist ein wichtiger Schritt, um den Wirtschafts- und Industriestandort Oberösterreich mit klimafreundlicher Energie zu versorgen“. Die Tunnelpatin, Landesrätin Michaela Langer-Weninger sieht den langjährigen Kraftwerksstandort gut abgesichert: „Seit 1888 wird hier am Traunfall die Wasserkraft genutzt – nun führen wir diese Tradition mit modernster Technik in die Zukunft“.

Mit einer Steigerung der Stromproduktion um 80 Prozent werden zukünftig 125 GWh an Strom erzeugt, was den Strom-Jahresbedarf von mehr als drei Viertel der Bevölkerung des Bezirkes Gmunden decken hilft.

Auch kleinere Kraftwerke steigern Stromerzeugung

Das bestehende Kraftwerk Weinbach (Baujahr 1904) hat das Ende seiner technischen Lebensdauer erreicht. Sowohl der Ausleitungskanal als auch das Krafthaus und die elektromaschinellen Anlagen entsprechen nicht mehr dem heutigen technischen Stand. Aus diesem Grund ist die Planung eines Ersatzneubaus (Kraftwerk Weinbach Neu) mit einer Erhöhung der Stromerzeugung von mehr als 50 Prozent gegenüber dem bestehenden Kraftwerk derzeit in Arbeit. Rein rechnerisch kommt die Gemeinde St. Wolfgang mit dieser Investition dem Ziel zu Eigenversorgung mit erneuerbarer elektrischer Energie einen großen Schritt näher – von den knapp 1200 Haushalten können zukünftig knapp 800 mit dem Strom aus dem Kraftwerk Weinbach Neu versorgt werden.

Kenndaten der Anlagen:

Pumpspeicher Ebensee:

• Art der Anlage: Kavernenkraftwerk

• Turbinen-/Pumpleistung (drehzahlvariable Francis-Pumpturbine): 170 / 150 MW

• Wälzwirkungsgrad: Rund 80 %

• Nutzinhalt Oberbecken: 1,32 Mio. m³ (10h Speicher)

• Bruttofallhöhe: 491 m

• Netzanbindung (bestehende Leitung): 110 kV

Traunfall-Kraftwerk Roitham:

• Art der Anlage: Ausleitungskraftwerk

• Turbinenleistung (zwei vertikale Kaplanturbinen): 25 MW

• Fallhöhe: 25,3 m

• Genutzte Wassermenge: bis zu 130 m3/s

• Jahreserzeugung: 125 GWh (Steigerung um rund 80 %)

• Versorgte Haushalte: 35.000

• Netzanbindung: 30 kV

Kraftwerk Weinbach – St. Wolfgang

Kenndaten der bisherigen Anlage:

• Art der Anlage: Ausleitungskraftwerk

• Turbinenleistung: 500 KW

• Jahreserzeugung: 1.724 MWh

• Versorgte Haushalte: 500

Kenndaten Kraftwerk Weinbach Neu:

• Art der Anlage: Laufkraftwerk

• Turbinenleistung: 640 KW

• Jahreserzeugung: 2.800 MWh

• Versorgte Haushalte: 800