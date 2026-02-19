Unter dem Titel „Hoch und Tief“ präsentiert die Kunstwerkstatt Gmunden der Lebenshilfe Oberösterreich eine neue Ausstellung in Kooperation mit dem Kunstverein Kunstforum Salzkammergut. Von 4. bis 31. März 2026 sind in der Galerie am Rinnholzplatz Zeichnungen und malerische Werke zu sehen, die Gegensätze sichtbar machen und künstlerisch ausloten.

In der Ausstellung der Kunstwerkstatt Gmunden der Lebenshilfe Oberösterreich werden die höchsten Töne und das tiefste Brummen bildlich erfahrbar. „Hoch und Tief“ versammelt Arbeiten, die sich mit Kontrasten, Spannungen und Übergängen auseinandersetzen. Acht Künstler:innen der Kunstwerkstatt zeigen ihre individuellen Zugänge zum Thema und geben Einblick in ihre vielfältigen Ausdrucksformen.

Zu sehen sind Werke von Sophie Beißkammer, Nelly Bock, Martin Filsegger, Daniel Hochegger, Andreas Krötzl, Julia Rakuschan, Christian Rebhan und Robert Spießberger. Die Bandbreite reicht von detailreichen Zeichnungen bis hin zu kraftvollen malerischen Arbeiten.

Galerie als Ort der Begegnung

Bis Ende 2023 wurde die Galerie von der Lebenshilfe Oberösterreich selbst betrieben. Seit 2024 ist der Kunstverein Kunstforum Salzkammergut Hauptmieter der Galerieräume am Rinnholzplatz 8 in 4810 Gmunden. Die aktuelle Ausstellung „Hoch und Tief“ findet im Rahmen dieser Ausstellungskooperation statt.

Vier Künstler:innen der Kunstwerkstatt Gmunden sind Mitglieder des Kunstforum Salzkammergut. Die Zusammenarbeit stärkt die Sichtbarkeit inklusiver Kunst im regionalen Kunstgeschehen und schafft zusätzliche Möglichkeiten für Austausch und Präsentation.

Die Eröffnung der Ausstellung „Hoch und Tief“ findet am Mittwoch, 4. März 2026, um 19 Uhr in der Galerie am Rinnholzplatz 8 in 4810 Gmunden statt. Die Ausstellung ist bis Dienstag, 31. März 2026, zu sehen.

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Donnerstag von 9.30 bis 11.30 Uhr,

Samstag von 10.00 bis 12.00 Uhr sowie nach Vereinbarung unter +43 660 8488429.