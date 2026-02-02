Ein winterliches Kräftemessen auf der Eisstockbahn zwischen den beiden Ischler Serviceclubs ist schon Tradition. Und nach dem Sieg kürzlich gegen den Lions Club Gmunden konnten sich die Ischler Löwen nun auch gegen die Kiwanier erfolgreich durchsetzen: sie konnten sich sowohl das begehrte Bratl, als auch das begleitende Bier sichern.

Das Hauptaugenmerk lag aber wiederum am freundschaftlichen Zusammensein mit umfangreichem Erfahrungsaustausch zwischen den beiden karitativ engagierten Clubs. Ein herzlicher Dank gilt dem ESV-Rechensteg für seine Gastfreundschaft, ein besonderes Lob erging an Rudi Ronacher für die großartige Bewirtung.

Zum versöhnlichen Abschluss spendierte Lions Präsident Christof Kravutske einige Schnapserl, das freundschaftliche Derby auf der Eisbahn soll natürlich auch nächsten Winter wieder stattfinden.