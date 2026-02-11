Im vollbesetzten Saal des Gasthaues Leitner in Zell am Pettenfirst hielt der Hausruckviertler Mundartkreis am Sonntag, 08. Februar 2026 seine Faschingsveranstaltung ab. Die Gesamtorganisation lag in den bewährten Händen der Vöcklabrucker Mundartdichterin Christine Schilcher, musikalisch begleitet wurde unsere lustige Lesung durch das Duo „Bradl in da Rein“, Franz Meingassner und Gerhard Gramberger und der Mitwirkung der einzigartigen Dichterinnen des Hausruckviertler Mundartkreises: Elfi Schneglberger – Lambrechten, Christine Schilcher – Vöcklabruck, Regina Höftberger – Attnang, Paula Koch – Ampflwang, Liane Gruber- Vöcklabruck, Gabi Lenz – Vöcklabruck, Elisabeth Lienhart-Steiner – Vöcklabruck, Marianne Rauchenzauner – Pöndorf und Marianne Lachinger – Vöcklamarkt.

Die Obfrau-Stellvertreterin des Vereines Christine Schilcher, gab Einblick in die Geschichte der Mundart, stellte den Besuchern den Hausruckviertler Mundartkreis vor und wies auf die Herausgabe des Buches „So red’n mia“ zum 25-jährigen Bestehen des Vereines, hin.

Dank gebührt Dietmar und Hedwig Ematinger für seine (ihre) fürsorgliche Leitung in der Kommunikationsebene.