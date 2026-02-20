Am Donnerstag ist es am späten Nachmittag in Ruhsam in der Gemeinde Ohlsdorf zu einem PKW-Brand gekommen. Das Feuer brach in einer Hauseinfahrt aus und drohte bereits auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen.

Fahrzeug geriet nach dem Starten in Brand

Der PKW war von der Besitzerin in der Einfahrt zum Warmlaufen gestartet worden. Kurz darauf begab sie sich ins Haus. Dort bemerkte sie rasch Brandgeruch. Beim Nachsehen stand der Motorraum des Fahrzeugs bereits in Vollbrand.

Feuerwehr verhinderte Übergreifen der Flammen

Die alarmierte FF Ohlsdorf rückte umgehend zum Einsatzort aus. Die zuerst eintreffende Mannschaft des Kommandofahrzeuges begann sofort mit Feuerlöschern, den Brand einzudämmen, da die Flammen bereits auf das Wohnhaus überzugreifen drohten.

Nach dem Eintreffen des Tanklöschfahrzeuges wurde der PKW unter schwerem Atemschutz vollständig abgelöscht. Zusätzlich kühlten die Einsatzkräfte das Gebäude, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Einsatz nach rund 20 Minuten beendet

Nach etwa 20 Minuten war der Löscheinsatz abgeschlossen. Das ausgebrannte Fahrzeug wurde anschließend von einem Abschleppunternehmen abgeholt, berichtet die Feuerwehr Ohlsdorf.