Nach der Klärung mehrerer Fahrraddiebstähle bittet die Polizei nun um Hinweise zur Eigentümerin oder zum Eigentümer eines bislang nicht zuordenbaren Mountainbikes. Der mutmaßliche Tatort liegt im Raum Schwanenstadt im Bezirk Vöcklabruck.

Fahrrad keinem Besitzer zuordenbar

Im Zuge der Ermittlungen konnte ein sichergestelltes Mountainbike bislang keiner konkreten Person zugeordnet werden. Es handelt sich um ein Fahrrad der Marke TREK, Modell „Marlin 6“, in schwarzer Farbe mit neongelber Schrift.

Die Rahmennummer lautet: WTU302C0707N. Als möglicher Erwerbsort wird die Firma „Bike Lounge GmbH“ in 4690 Schwanenstadt genannt. Der vermutete Tatort liegt ebenfalls im Raum Schwanenstadt.

Hinweise an Polizei erbeten

Personen, die Angaben zur Eigentümerin oder zum Eigentümer des Fahrrads machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Marchtrenk unter der Telefonnummer +43 (0)59133 4180 in Verbindung zu setzen.

Quelle: LPD OÖ