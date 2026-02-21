Ein denkwürdiges akustisches Ereignis fand am Abend des 31. Jänner in der Ischler Pfarrkirche St. Nikolaus statt: Der erst 18jährige Ebenseer Organist Joseph Spitzer-Daxner brachte einen Querschnitt durch sein umfangreiches und stilistisch abwechslungsreiches Orgelrepertoire zu Gehör. Josef Spitzer-Daxner ist Schüler der Landesmusikschule Bad Ischl, besucht derzeit den Maturajahrgang des Gymnasiums Bad Ischl und hat das Konzertprogramm im Rahmen seiner Abschließenden Arbeit geplant bzw. eingeübt.

Mitorganisiert wurde die Veranstaltung von der Musikschule Bad Ischl, deren Direktor MH Christian Kapun sich persönlich um die akustische Aufzeichnung dieses – in seiner Art wohl einzigartigen – Schüler-Konzertes gekümmert hat.

Eröffnet wurde der musikhistorische Streifzug mit einem Klassiker der Orgelliteratur: Präludium und Fuge in e-Moll von Johann Sebastian Bach (BWV 548). Schon bei den ersten Takten seiner Interpretation überzeugte der junge Virtuose mit Tempo und technischer Brillanz.

Wie vielfältig die Ausdruckspalette des jugendlichen Interpreten ist, zeigte sich auch in den weiteren Programmpunkten. Mag. Christine Wieder, die Lehrerin des jungen Virtuosen, hatte alle Hände voll zu tun, die Züge der häufig wechselnden Register zu betätigen.

Einen mitreißenden Abschluss fand das Programm mit dem Werk „Power of Life“ des norwegischen Komponisten und Orgelvirtuosen Mons Leidvin Takle (*1942).

Den zahlreich erschienenen Musik- und Orgelliebhabern bot sich ein unvergesslicher Konzertabend. Das Publikum dankte dem vielversprechenden Jungkünstler mit minutenlangem tosendem Applaus und mit Standing Ovations.