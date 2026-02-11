1. Salzkammergut Junior Handball Schulcup

Mit einem fulminanten Auftakt feierte der Salzkammergut Junior Handball Schulcup seine Premiere. Der neue Schulhandballbewerb für die Unterstufe brachte am 5.2.2026 die Sporthalle Vöcklabruck zum Beben.

Insgesamt 7 Schulen (MS Mondsee, MS Vorchdorf, MMS Vöcklamarkt, BG/BRG Bad Ischl, BG Gmunden, BG Vöcklabruck, BRG Vöcklabruck) mit 17 Teams nahmen teil.

In mitreißenden Spielen zeigten die NachwuchshandballerInnen im Alter von 11-13 Jahren schönen, fairen und leidenschaftlichen Handballsport.

Am Ende durften sich bei den Burschen das BG/BRG Bad Ischl und bei den Mädchen das BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck über den begehrten Siegerpokal freuen.

OÖ Landesmeisterschaft Nordischer Schilauf

Bei den Schilanglauf-Landesmeisterschaften der Schulen am 04.02.2026 in Liebenau konnten die Langläufer des BG/BRG Bad Ischl einen großartigen Erfolg für sich verbuchen. Mit einer beherzten Mannschaftsleistung hielten sie die Konkurrenz in Schach und qualifizierten sich gleichzeitig für die Bundesmeisterschaften Mitte März 2026 in Saalfelden. Herzliche Gratulation!