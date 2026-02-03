Die Freiwillige Feuerwehr Puchheim kann sich über eine großzügige Spende der Sparkasse OÖ in Attnang freuen. Mit 2.000 Euro unterstützt das Kreditinstitut die Anschaffung eines neuen Wechselladefahrzeugs, das einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit der Bevölkerung leistet.

Für die Freiwillige Feuerwehr Puchheim ist es von zentraler Bedeutung, technisch auf dem neuesten Stand zu sein. Nur mit moderner Ausstattung können die Einsatzkräfte im Ernstfall schnell und effektiv zum Schutz der Bevölkerung handeln. Das neue Wechselladefahrzeug erweitert die Einsatzmöglichkeiten der Feuerwehr erheblich.

Die Sparkasse OÖ zeigt mit dieser Spende einmal mehr ihr Engagement für die Region: „Kaum ein Tag vergeht, an dem wir nicht vom Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren hören oder lesen. Die Feuerwehrleute machen unser Zusammenleben nicht nur ein Stück sicherer, sie leisten auch einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft. Genau diese Werte vertreten wir auch als Sparkasse OÖ und unterstützen daher gerne den Ankauf dieses modernen Fahrzeuges“, betont Miriam Stranzinger, Filialverantwortliche der Sparkasse OÖ in Attnang die gute Zusammenarbeit mit der Blaulicht-Organisation.