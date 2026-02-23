Durch die beiden glänzenden Erfolge vom Heimspielwochenende festigt das muki-Team den 2. Platz im Meisterplay Off der 2. Bundesliga.

Am Samstag gab es einen überraschend klaren Triumph über St. Urban aus Kärnten. Das muki -Trio musste diesmal ohne den verletzten Jonas Promberger antreten. Für ihn sprang Ivan Karabec ein. Beim 6:1-Erfolg über die Kärntner brillierte Martin Bäuerle mit einem glatten 3:0 über den Ex-Nationalspieler Dominique Plattner.

SPG muki Ebensee vs. SV EBE St.Urban, 6:1

Punkte für Ebensee: Bäuerle 3, Stift 2, Karabec 1.

In der Sonntagsmatinee gastierte Kapfenberg 2 im Schulzentrum. Auch deren Jungstar Louis Fegerl fehlte verletzungsbedingt. Damit waren die Karten völlig neu gemischt. Wieder lag es an Martin Bäuerle, den Weg zum 6:3-Sieg einzuläuten. Mit einem fulminanten und hart erkämpften 3:2 gegen Kapfenbergs bis dahin noch ungeschlagenen Patrick Peitler riss er die Fans von den Sitzen. Mit den beiden grandiosen Erfolgen findet sich das muki-Team auf dem 2. Tabellenrang und damit im Rennen um ein mögliches Relegationsspiel gegen den Vorletzten der ersten Bundesliga Unteres Play Off. Bis dahin gilt es noch zwei Partien in Wien zu erledigen, ehe man in den letzten beiden Heimspielen Feldkirchen und den bislang noch ohne Punkteverlust agierenden Leader SG Wiener Neustadt/Theresienfeld zuhause empfangen kann.

SPG muki Ebensee vs. KSV HiWay MEWO Kapfenberg 2, 6:3

Punkte für Ebensee: Bäuerle 3, Stift 2, Karabec 1.

