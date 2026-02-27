Das WIFI Bad Ischl bietet eine Vorbereitung auf die Taxilenkerprüfung an. Dabei handelt es sich um vier Abende (jew. 18 – 22 Uhr), in denen Inhalte wie Verkehrsgeographie OÖ, Betriebsordnung, Taxitarif Stvo, Arbeitsrecht und Konfliktbewältigung vermittelt werden. Für Personen, die als Taxilenker tätig sein oder das Taxigewerbe ausüben möchten, sind gute Deutschkenntnisse erforderlich. Über die Voraussetzungen für den Antritt zur Prüfung informiert Fr. Alexandra Egger-Sydler (T 05-90909-5300). Sie nimmt auch gerne Kursanmeldungen entgegen. Kurstermine: 23.03. bis 26.03.2026, Mo bis Do 18 bis 22 Uhr.
