Obertraun; Beste Stimmung, ein randvolles Tanzparkett und fantasievolle Masken prägten den diesjährigen Sockenball der Ortsmusikkapelle Obertraun.

Für den musikalischen Schwung sorgten die „Soundfeger“ aus dem Lammertal, die mit ihrem Programm den vielen „Maschkaran“ kaum Zeit zum Verschnaufen ließen und das Tanzparkett füllten. Auch die Maskenprämierung stellte die Jury vor keine leichte Aufgabe: Die Vielfalt und Kreativität der Verkleidungen war heuer besonders groß. Von einer ganzen „King-Julien“-Lemurenherde über eine Polizeieskorte, übrig gebliebene Ballone der Gosauer Ballonwoche, quirlige Federbälle bis hin zu den griechischen Göttern – alles war beim Obetrauner Sockenball vertreten.

Wie alt ist die OMK Obertraun?

Ein weiterer Höhepunkt der langen Ballnacht war das Schätzspiel der Ortsmusikkapelle: Gesucht wurde das gemeinsame Alter aller aktiven Mitglieder der OMK Obertraun – allerdings in Tagen. Mit beeindruckenden 529.615 Tagen fiel das Ergebnis entsprechend hoch aus, die Schätzungen der Gäste lagen jedoch erstaunlich nahe am tatsächlichen Wert. Den Sieg holte sich ein Gemeinschaftstipp der Gruppe „King Julien“, die mit einer Abweichung von nur 1.450 Tagen einen Wertgutschein von Dachsteinsport Janu gewann. Die weiteren Podestplätze belegten Schneidermeisterin Waltraud Eggenreitter sowie Mario Cijan.