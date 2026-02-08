Wie aus vermeintlichem Abfall neue, wertvolle Produkte entstehen können, beweist die Junior Company Trashformers, die von der 3BK-Klasse der BHAK Bad Ischl gegründet wurde. 25 engagierte Schüler*innen setzen sich im Rahmen des Unterrichts intensiv mit den Themen Upcycling, Nachhaltigkeit und Unternehmertum auseinander und zeigen dabei eindrucksvoll, wie verantwortungsbewusstes Wirtschaften in der Praxis aussehen kann.

Das Produktsortiment der Trashformers ist ebenso kreativ wie nachhaltig: Aus Kerzenresten wurden neue Kerzen gegossen, außerdem stellten die Schüler*innen selbst Seifen her. Ergänzt wird das Angebot durch dekorative Solar-Deko-Lichter. Auch beim Thema Verpackung wird konsequent nachhaltig gedacht. Aus alten Verpackungsmaterialien entstanden liebevoll gestaltete Schachteln, die sowohl als Verpackung genutzt als auch eigenständig zum Kauf angeboten werden.

Ein zentraler Bestandteil der Junior Company ist der Pop-up-Store, in dem die Produkte der Trashformers verkauft werden. Dieser ist vom 24. Februar bis 27. März 2026 am Auböckplatz 13 in Bad Ischl geöffnet. Der Store ist ein Gemeinschaftsprojekt der BHAK Bad Ischl, der HLW Bad Ischl und des Bildungszentrums Salzkammergut. Organisiert wird das Projekt vom Zukunftsraum Salzkammergut, der die Räumlichkeiten koordiniert. Zusätzlich werden diese auch von einer Frauenberatungsstelle genutzt, was den sozialen Mehrwert des Projekts weiter unterstreicht.

Ein weiterer Bestandteil des Pop-up-Stores sind selbst designte Postkarten, die von fünf Schülerinnen der 3AK der BHAK Bad Ischl entworfen und verkauft werden. Damit wird das Projekt nicht nur klassenübergreifend, sondern auch kreativ erweitert.

Mit den Trashformers zeigen die Schüler*innen der BHAK Bad Ischl, dass Nachhaltigkeit und Entrepreneurship kein Widerspruch sind, sondern sich sinnvoll ergänzen. Das Projekt vermittelt praxisnahes wirtschaftliches Know-how und stärkt zugleich das Bewusstsein für nachhaltiges und verantwortungsvolles Handeln.