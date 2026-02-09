Am Montag wurden zwei Elfjährige bei einer Tankstelle in Traun von der Polizei angehalten, nachdem sie mit einem im Bezirk Vöcklabruck entwendeten PKW unterwegs waren. Kurz zuvor waren die Kinder als abgängig gemeldet worden.

Eine Tankstellenmitarbeiterin verständigte am 9. Februar 2026 telefonisch die Polizei, nachdem zwei Minderjährige mit einem PKW zur Tankstelle gefahren waren. Die beiden Elfjährigen konnten dort schließlich von den Beamten angetroffen werden.

Fahrt von Vöcklabruck nach Traun

Die Kinder gaben an, den PKW in der Nähe ihres Wohnortes im Bezirk Vöcklabruck in Betrieb genommen zu haben. Ihr Ziel sei Traun gewesen. Einer der Elfjährigen erklärte, dass sie über die Autobahn dorthin gefahren seien.

Zuvor waren die beiden bei der Polizeiinspektion Schwanenstadt als abgängig gemeldet worden. Auch der Zulassungsbesitzer des Fahrzeugs hatte kurz davor Anzeige über das Fehlen seines Autos erstattet. Bevor die Fahrt zur Tankstelle führte, drehten die Elfjährigen mit dem Fahrzeug noch eine Runde im Parkhaus eines Einkaufszentrums, so die Polizei.

Quelle: LPD OÖ