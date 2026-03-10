Obertraun; Bei perfekten Wetter- und Pistenbedingungen ging am vergangenen Wochenende die 54. Obertrauner Ortsskimeisterschaft am Krippenstein über die Bühne.

Die prestigereichen Ortsmeistertitel der Dachsteingemeinde sicherten sich heuer Sarah Gamsjäger und erstmals Helmut Schilcher. Als Schulskimeister konnten sich in diesem Jahr Sophie Steinkogler und Levi Stimitzer feiern lassen.

Die Siegerehrung fand im „Sportcafe“ statt. Gernot Winterauer vom Gemeinde-Sportreferat konnte dabei auch Bürgermeister Egon Höll begrüßen. Im Namen der Gemeinde bedankte sich Winterauer beim örtlichen Skiclub SC Dachstein, bei Peter Puntigam für die Zeitnehmung sowie beim Team der Dachstein-Krippenstein-Seilbahnen und natürlich allen Helfern. Der besondere Dank galt der heimischen Wirtschaft und Politik für die vielen Pokal- und Sachpreisspenden! Denn im Anschluss an die Siegerehrung konnten dutzende Sachpreise verlost werden.

Hier die einzelnen Klassensieger:

Bambini: Kaja Weißenborn, Fil Weißenborn; Kinder U10: Hanna Weissenborn, Levi Stimitzer; U12: Sophie Steinkogler, Josef Trawöger; U14: Sophie Köberl; AK V: Fritz Feuerer; AK IV: Margit Höll, Helmut Schilcher; AK III: Johanna Schilcher, Bernd Dankelmayr, AK II: Roswitha Köberl, Wilhelm Weißenborn; AK I: Sarah Gamsjäger, Andreas Weißenborn; Allg.: Simon Perstl; U18: Nicole Strick; U21: Selina Stricker, Florian Stricker; Gästeklasse: Manuel Svoboda;