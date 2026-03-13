Attnang-Puchheim. In einer Zeit, in der das Altwiener-Nummernkabarett zu verkümmern droht, eilen Paul Kotek, Joschi Auer und Claudia Em zur Rettung desselben aus. Das Trio, bekannt als Humorsapiens, lässt diese traditionsreiche Kabarettform wieder aufleben.

Ohne ihren kritischen und humorvollen Blick droht die Welt aus den Fugen zu geraten. Getreu ihrem Motto „Wir dachten, ihr kommt alleine klar, aber es hat sich herausgestellt, dass ihr uns dringend braucht“, kehren die Drei mit ihren scharfzüngigen Pointen und musikalischen Ohrwürmern zurück, um die Menschheit wieder auf Kurs zu bringen.

Das Publikum darf sich auf ein Wiedersehen mit lieb gewordenen Charakteren freuen: So treten unter anderen ein streitbarer Pfarrer, die lebensweise Clausi Oma und der wortgewandte Kanonenzeitungsverkäufer auf. Mit ihren Ohrwurmpotential besitzenden Couplets garantieren Humorsapiens einen Abend voller Lacher – auch wenn einem das Lachen hier und da im Halse stecken bleiben mag.

Termin: Freitag, 10. April 2026, um 19:30 Uhr

in der Kellerbühne Puchheim

Karten unter www.kbp.at um 22.- €