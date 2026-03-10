Bei traumhaftem Wetter organisierte die Bergrettung Ebensee am 28.02.2026 am Feuerkogel einen gemeinsamen Übungstag mit der Krisenhilfe OÖ. Die Organisation begleitet Einsatzkräfte in ganz Oberösterreich bei der Stressverarbeitung nach belastenden Einsätzen (SVE) – eine wichtige Hilfe, von der auch wir als Ortsstelle Ebensee immer wieder profitieren, unter anderem auch im Pistendienst am Feuerkogel. Allein heuer durften wir bereits zweimal auf die Unterstützung des Kriseninterventionsteams zurückgreifen.

Ortsstellenleiter-Stellvertreterin Monika Öhlinger, die den Übungstag organisierte, betont die Bedeutung solcher Treffen:

„Solche Vernetzungstreffen sind ein Beispiel dafür, wie vielfältig sich die Bergrettungsarbeit weiterentwickelt. Auch in der Grundausbildung ist die Psychische Erste Hilfe mittlerweile ein fixer Bestandteil.“

Gemeinsam mit den Ortsstellen Bad Ischl, Windischgarsten und Spital am Pyhrn gestalteten wir einen abwechslungsreichen Übungstag im winterlichen Gelände. Die Kolleg*innen der Krisenhilfe erhielten Einblicke in unsere Arbeitsweise im alpinen Einsatzraum – von Bergemöglichkeiten im Winter inklusive praktischer Erprobung des Akia, über eine gemeinsame Skitour bzw. Schneeschuhwanderung bis hin zur Einführung in die Lawinenkunde mit praktischer Arbeit mit Sonde und LVS. Auch die Arbeit der Lawinen- und Verschüttetensuchhunde wurde dabei vorgestellt.

Beim gemeinsamen Mittagessen blieb Zeit für Austausch über Herausforderungen im alpinen Einsatzgeschehen – und über die Bedeutung von Gesprächen nach belastenden Einsätzen.

Georg Mathes, Koordinator für Stressverarbeitung nach belastenden Einsätzen der Bergrettung OÖ sowie Notfallsanitäter und akademisch geprüfter Experte für Krisenintervention bringt es auf den Punkt: „Nicht jede Einsatzkraft braucht nach einem schweren Einsatz ein Gespräch – aber es ist wichtig, dass diese Unterstützung da ist. Für viele kann ein Austausch helfen, das Erlebte besser einzuordnen und zu verarbeiten, und oft tut es einfach gut.“

Ein herzliches Danke an die Kolleg*innen der Krisenhilfe OÖ für ihren Besuch und ihre wichtige Arbeit für Einsatzkräfte.

Danke auch an die Bergbahnen Feuerkogel für die kostenfreie Beförderung mit der Seilbahn.