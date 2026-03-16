Das Obere Play-Off der 2. Bundesliga entwickelt sich zu einem Krimi. Die Meisterschaft der Ballkünstler biegt in die Zielgerade ein und die Ebenseer liegen vor den beiden noch ausstehenden Heimspielen auf Platz 2 der Tabelle. Ein Remis nach einem hochklassigen Fight gegen Alterlaa und eine unerwartete 3:6-Niederlage gegen Stadlau in Wien lassen den Vorsprung auf die Verfolger jedoch auf nur einen Punkt schmelzen. Dies führt nun dazu, dass es am 18./19. April 2026 in der Traunseegemeinde zu einem Showdown um den Aufstieg kommt. Mit Wr. Neustadt kommt der uneinholbare Fixaufsteiger, tagsdarauf der Tabellendritte Feldkirchen. Diese Partie wird wohl entscheidend sein, ob es Ebensee in die Relegation gegen den Vorletzten der 1. Bundesliga schafft. Dabei werden bittere Erinnerungen an die Saison 2023/24 wach: Nach einer glänzenden Saison ging den Ebenseern im allerletzten Spiel gegen Salzburg die Luft aus und sie verpassten damit ganz knapp die Entscheidungsspiele für die höchste Liga. Von alldem will man in Salzkammerguts Tischtennismetropole nichts mehr wissen. „Wir haben mit Jonas Promberger, Martin Bäuerle und Lionel Stift junge, hungrige Spieler im Team und mit Ivan Karabec einen erfahrenen, ehemaligen Spitzenspieler,“ sind die beiden Sektionsleiter Otto Stüger und Herbert Riedler für die kommenden Spiele zuversichtlich und fügen hinzu: „Und nicht zu vergessen unser großartiges Publikum, um das uns die ganze Liga beneidet.“