Ein großartiges Erlebnis war für die Ebenseer Pensionisten der Besuch des Ostermarktes auf Schloss Weinberg im Mühlviertel. In dem von Bezirksbäuerinnen frühlingshaften geschmückten mächtigen Renaissanceschloss mit seinem reizvollen Ambiente, präsentierten mehr als 80 Aussteller österliches Kunsthandwerk und typische Brauchtümer. Besonders angetan waren die Ebenseer von den “lebenden Werkstätten“, wo sie noch traditionelles Handwerk bewundern konnten. Ein wunderschöner Ausflug, an dem auch das Wetter, trotz widrigster Vorhersage, mit Sonnenschein und ohne Regen, seinen Beitrag leistete.
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