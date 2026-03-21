Anfang März veranstaltete die Wasserrettung einen umfassenden Erste-Hilfe-Kurs, bei dem sowohl Grundlagen als auch spezielle Notfallsituationen im und am Wasser behandelt wurden.

Insgesamt nahmen 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Oberösterreich teil. Diese kamen aus den verschiedensten Ortsstellen und nutzten die Gelegenheit, ihr Wissen aufzufrischen und zu vertiefen.

Im Mittelpunkt standen klassische Wiederbelebungsmaßnahmen, insbesondere die Herzdruckmassage sowie der Notfallcheck. Dabei wurde besonders auf die unterschiedlichen Abläufe bei Babys, Kindern und Erwachsenen eingegangen – mit den entsprechenden Verhältnissen von 15:2 bei Babys sowie 30:2 bei Kindern und Erwachsenen. Ein besonderer Schwerpunkt lag zudem auf der Initialbeatmung, die vor allem bei Wasserunfällen von entscheidender Bedeutung ist.

Darüber hinaus wurden verschiedenste Arten von Druckverbänden geübt, um auf Blutungen schnell und richtig reagieren zu können. Auch die Personenrettung aus einem Fahrzeug wurde praxisnah vermittelt.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Kurses war das richtige Verhalten bei medizinischen Notfällen wie Schlaganfall, Herzinfarkt und Schock. Ergänzend dazu wurden Maßnahmen der Ersten Hilfe bei Eisunfällen behandelt – ein Szenario, das gerade in den Wintermonaten besondere Relevanz hat.

Durch die Kombination aus Theorie und praktischen Übungen konnten die Teilnehmer ihr Wissen festigen und Sicherheit im Umgang mit Notfallsituationen gewinnen.