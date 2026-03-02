Bad Goiserns Bürgermeister Leopold Schilcher war einer der ersten, der im neuen Tanklöschfahrzeug der FF Bad Goisern Platz nehmen durfte. Auf direktem Weg vom Fahrzeughersteller wurde der Ortschef beim Gemeindeamt aufgenommen und am Beifahrersitz ging´s dann weiter zum Sicherheitszentrum. Dort wartete schon eine ganze Schar neugieriger Feuerwehrmitglieder, um dem neuen Einsatzfahrzeug einen würdigen Empfang zu bereiten.

4000 Liter Löschwasser, 200 Liter Schaummittel sowie eine komplette Atemschutzausrüstung werden für die Brandbekämpfung im neuen Tanklöschfahrzeug mitgeführt. Mit einem leistungsstarken Notstromaggregat können LED-Scheinwerfer, Tauchpumpen oder verschiedenste Elektrowerkzeuge betrieben werden. Sehr vielseitig sind auch die umfassende Beladung und weitere Ausrüstung, sodass das neue Feuerwehrfahrzeug künftig auch bei Unwettern (Hochwasser, Sturm, etc.) und vielen weiteren Einsatzarten ausrückt.

Das neue Fahrzeug wurde in enger Zusammenarbeit der FF Bad Goisern mit dem Aufbauhersteller realisiert und so auch für künftige Einsatzanforderungen optimal ausgestattet. „Besonderes Augenmerk wurde auf eine möglichst idente Unterbringung der Gerätschaften analog zu unserem Rüstlöschfahrzeug gelegt. Denn zwei ziemlich baugleiche Fahrzeuge erleichtern nicht nur den Schulungsaufwand, sondern erweisen sich besonders in stressigen Situationen mehr als vorteilhaft“, freuen sich die Goiserer Einsatzkräfte über ihren Neuzugang im Fuhrpark.