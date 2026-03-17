Seit Anfang des Jahres wurden im Raum Ebensee am Traunsee vermehrt Giftköder entdeckt. Die Polizei geht von bislang unbekannten Tätern aus und hat Ermittlungen aufgenommen.

Rattengift in Gärten geworfen

Laut Polizei dürften die Täter mehrfach originalverpackte Rattengiftköder im Siedlungsgebiet verteilt haben. Diese wurden offenbar gezielt in fremde Gärten geworfen.

Bisher kein Tier zu Schaden gekommen

Bislang ist es glücklicherweise zu keinem Schaden an Tieren gekommen. Dennoch warnt die Polizei eindringlich vor der möglichen Gefahr durch die ausgelegten Giftstoffe.

Hinweise an Polizei erbeten

Sollten verdächtige Gegenstände oder Giftköder aufgefunden werden, wird ersucht, umgehend die nächstgelegene Polizeidienststelle zu verständigen.

LPD OÖ