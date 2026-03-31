Der angenommene Brand eines landwirtschaftlichen Objektes hoch über dem Goiserertal diente am 28. März 2026 als Szenario für diese groß angelegte Einsatzübung der Goiserer Feuerwehren – mitsamt Unterstützung aus der Nachbargemeinde Bad Ischl.

„Dichte Siedlungsräume hoch über dem Talboden, nur erreichbar über lange Anfahrtswege und -zeiten auf engen Bergstraßen, und dann noch eine sehr schlechte bzw. fehlende Löschwasserversorgung“, so beschreibt Goiserns Pflichtbereichskommandant Claus Ebner die besondere Situation, mit der die örtlichen Feuerwehren bei Bränden immer wieder gefordert werden.

So auch bei dieser Übung, wo ein angenommener Brand in der Ortschaft Herndl gelöscht werden musste. Atemschutztrupps suchten zudem nach mehreren Vermissten und konnten diese ins Freie retten. Noch während mit dem begrenzten Wasservorrat der Tanklöschfahrzeuge eine sofortige Brandbekämpfung vorgetragen wurde, begannen weitere Kräfte mit der Errichtung einer Versorgungsleitung. Diese führte vom Tal aus über eine Länge von 1500 Metern, zudem waren 5 Pumpen notwendig, um den Wassernachschub bergwärts zu fördern. Weiters wurde auch noch ein Pendelverkehr mit einem Großtanklöschfahrzeug sowie dem Wechselladefahrzeug Bad Ischl mit Tank-Container eingerichtet, welche dringend benötigtes Löschwasser vom Tal aus nach oben lieferten.

An die 100 Feuerwehrkräfte der Goiserer Feuerwehren sowie der FF Lauffen und Bad Ischl hatten sich an dieser Einsatzübung beteiligt, von deren koordiniertem Ablauf sich auch Goiserns Bürgermeister Leopold Schilcher persönlich überzeugen konnte.