Frankenburg; Nach den erfolgreichen ersten Kleidertauschpartys in Frankenburg findet nun am Samstag, den 14. März 2026 , eine Fortsetzung dieser Aktion statt: Im Pfarrsaal Frankenburg können von 9:00 bis 13:00 Uhr bei Kaffee, Kuchen und Sekt gut erhaltende Kleidungsstücke getauscht werden.

In einer Welt, in der Fast Fashion die Umwelt belastet, gewinnen Kleidertauschbörsen immer mehr an Bedeutung. Diese Veranstaltungen bieten eine umweltfreundliche Alternative zum Kauf neuer Kleidung, fördern gleichzeitig einen bewussteren Umgang mit Mode und schonen den Geldbeutel.

So funktioniert der Kleidertausch: Im Eingangsbereich werden die noch gut erhaltenen und mitgebrachten Kleidungsstücke (max. 20 Stück, Damenkleidung und Kinderbekleidung von 0-10) abgegeben. Für jedes Stück erhält man einen Jeton. Nun kann geschmökert und ausgesucht werden, welche neuen Kleidungsstücke man mitnehmen möchte. Getauscht wird 1 Jeton gegen 1 neues Teil.

Aber nicht nur neue Fashion-Teile nimmt man mit nach Hause, sondern auch die Gewissheit, einen kleinen Teil zu Nachhaltigkeit und zur Ressourcenschonung beigetragen zu haben.

Übrig gebliebene Kleidung wird an eine Hilfsorganisation gespendet oder kann wieder mitgenommen werden.