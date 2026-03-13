Regau/Linz – Die Freien Bauern OÖ haben ihren Spitzenkandidaten für die Landwirtschaftskammerwahl im Jänner 2027 nominiert: Arthur Kroismayr aus Regau wurde im Rahmen einer Klausursitzung einstimmig gewählt.

Diese geschlossene Unterstützung zeigt: Die Freien Bauern OÖ stehen zusammen, wenn es darum geht, die Interessen der bäuerlichen Familienbetriebe kraftvoll zu vertreten.

„Unsere Bauern sind das Rückgrat unseres Landes – sie sichern Versorgung, pflegen unsere Heimat und halten den ländlichen Raum lebendig. Mit Arthur Kroismayr setzen wir auf jemanden, der als Land- und Forstwirt die tägliche Arbeit am Hof kennt, als Agraringenieur über fundiertes Fachwissen verfügt, genau weiß, wo der Schuh drückt, und klar benennt, was sich in der Agrarpolitik ändern muss. “, so der Landesparteiobmann der FPÖ Oberösterreich, Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Manfred Haimbuchner.

Die Freien Bauern wollen noch stärker direkt auf die Höfe, Dörfer und Gemeinden gehen, um die Anliegen der Menschen im ländlichen Raum zur Grundlage politischen Handelns zu machen.

„Die Bauern in Oberösterreich sollen wieder gehört, respektiert und ernst genommen werden. Wir wollen eine Vertretung, die auf der Seite der Bauern steht – weg von Funktionärspolitik, hin zu echter Interessenvertretung, mit weniger Bürokratie und fairen Rahmenbedingungen für unsere Bauern!“, so Kroismayr.

Ziel ist eine starke freiheitliche Kraft in der Kammer, die ohne Wenn und Aber für die Bauern, die Heimat und eine sichere Versorgung mit heimischen Lebensmitteln eintritt.