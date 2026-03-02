„So ein Theater“ nennt sich eine humorvolle, kurzweilige und satirische Lesung mit den beiden österreichischen Publikumslieblingen Maria Köstlinger und Jürgen Maurer, die am Samstag, 9. Mai 2026, ab 19h00 (Einlass 18h00) im Ischler Pfarrzentrum St. Nikolaus stattfinden wird.

Der Lions Club lädt zu dieser Benefizveranstaltung herzlich ein. Dieser Abend wird Unterhaltung mit viel Witz und Charme bieten und gleichermaßen zum Lachen als auch zum Nachdenken anregen. Der Reinerlös wird wie gewohnt für karitative Hilfsmaßnahmen in Bad Ischl und den benachbarten Gemeinden eingesetzt – getreu der Devise „Helfen ist unsere Kultur“.

Karten zum Preis von € 38,00 gibt es ab sofort per E-Mail-Bestellung an lions.badischl@gmx.at, im Tourismusbüro in der Trinkhalle, bei der Salzkammergut Touristik und direkt bei den Lions Mitgliedern. Für die musikalische Umrahmung werden die „Dampfplauderer“ sorgen.