Die 12.Bezirksausstellung „Eisenbahn im Großen und Kleinen“ findet heuer wieder in den Phönixsälen in Attnang-Puchheim, auf ca. 300 m2 Ausstellungfläche statt. Insgesamt stellen 8 Modellbahnvereine, 5 Privatpersonen und 3 Modellbahnhändler ihre Modellbahnanlagen, Exponate und Waren zur Ansicht und zum Kauf aus. Für unsere Besucher gibt es ein Glücksrad mit vielen schönen Preisen. Landschaftlich wird Einiges auf den zu sehenden Modellbahnanlagen geboten, z.B. von Ulrich Thorauer aus Deutschland eine H0m Anlage nach deutschen Vorbild in vorzüglicher Ausführung und Detailierung.

Von den Modellbahnfreunden aus Ebensee in Nenngröße 1 ein Betriebsdiorama, ein Spur 0 Schaustück von Mitgliedern des Modellbahnclubs Ried. Typisch böhmische Landschaften in Nenngröße TT vom KZM Trutnov aus Tschechien. Eine 0e Schmalspuranlage vom Modellbahnclub Ried im Innkreis.

Eine Schmalspurgemeinschaftsanlage in Nenngröße H0e, gestaltet vom Modellbahnclub Schwanenstadt, Modellbahnclub Straß im Attergau, und einigen privaten Personen. Private Modellbahnfreunde aus Deutschland zeigen eine H0 Anlage nach DDR Vorbild. Modellbahnartikel verschiedenster Hersteller und Nenngrößen werden von mehreren Modellbahnhändlern angeboten.

Der Polizeisportverein Wels, ist mit einer LGB Schmalspuranlage im Maßstab 1:22,5 vertreten. Für das leibliche Wohl sorgt der 1.Österreichische TT-Modelbahnclub Attnang-Puchheim. Kinderanlagen (Holz und Legoeisenbahnen) laden zum Spielen ein.