Die Übergabe, Übernahme bzw. der Kauf eines bereits bestehenden Unternehmens ist oft mit vielen Fragen und Problemen verbunden. Die WKO bietet daher eine Nachfolge-Rechts-beratung an, die alle damit verbundenen Themenbereiche abdeckt. Für ÜbergeberInnen und ÜbernehmerInnen aus dem Inneren Salzkammergut findet der nächste Beratungstag am Donnerstag, 30. April 2026 in der WKO Bad Ischl statt.

Konkret geholfen wird bei Betriebsaufgabe, Betriebsübergabe sowie Verpachtung oder Schenkung. In einer persönlichen Beratung durch ein dreiköpfiges Beraterteam werden das Steuerrecht, Pensions- und Sozialversicherungsrecht, Gewerberecht, Gesellschaftsrecht, Erbrecht und das Mietrecht behandelt und eine für den Kunden maßgeschneiderte Lösung erarbeitet.

Bei Interesse bitten wir um telefonische Anmeldung bei der WKO Bad Ischl unter

T 05-90909-5301, Hr. Promberger oder per Email: bad-ischl@wkooe.at