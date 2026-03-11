Attnang-Puchheim. Die Stadt Attnang-Puchheim setzt weiterhin gezielte Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit, Gesundheit und Klimaschutz.

Es wurden zwei neue Elektrofahrzeuge für den kommunalen Fuhrpark angeschafft:

Ein Fahrzeug wird künftig im Bereich „Essen auf Rädern“ zum Einsatz kommen. Damit werden täglich pünktlich die Mahlzeiten an die Senioren emissions- und geräuscharm zugestellt.

Das zweite E-Fahrzeug ist für den Bereich des Wasserwerks vorgesehen. Die Mitarbeiter sind täglich im Gemeindegebiet unterwegs, um Trinkwasserversorgung sowie Wartung und Kontrolle der Anlagen sicherzustellen.

Neben den Fahrzeugen wurden auch zwei E-Bikes für die Mitarbeiter der Stadtgemeinde angeschafft. Ideal für kurze Dienstwege und Besorgungen im Ortsgebiet und obendrein hält Bewegung an der frischen Luft fit.

Besonders freut uns, dass wir die die Fahrzeuge und Räder direkt im Ort besorgen konnten.