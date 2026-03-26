Altmünster, 24. März 2026 – Oberösterreichs Gastronomie-Nachwuchs bleibt auf Erfolgskurs. Nachdem Aurelia Janisch (XXX Lutz KG) beim Teamcup der Systemgastronomie in Köln mit einem beeindruckenden 2. Platz unter 108 Teilnehmer:innen aus ganz Deutschland glänzte, setzt die Berufsschule Altmünster nun ein weiteres starkes Ausrufezeichen.

Beim renommierten Wettbewerb „Sölden sucht das Gastro Supertalent“ (SSDGST) erreichten die Schüler:innen der BS Altmünster in der Teamwertung den hervorragenden 2. Platz. In einem hochkarätigen Teilnehmerfeld aus sechs Tourismusschulen – darunter die Schweizerische Hotelfachschule Luzern, die Tourismusschulen am Wilden Kaiser, die Tourismusschule Oberwart, der Tourismusschule Campus Bludenz sowie der Steirische Hotelfachschulverein Privatschulen Bad Gleichenberg – überzeugten die jungen Talente mit fachlicher Präzision, Kreativität und souveränem Auftreten.

Der Wettbewerb vereint die Disziplinen Küche, Service und Marketing und brachte insgesamt 36 Nachwuchsfachkräfte aus Österreich und der Schweiz zusammen. Die Teilnehmer:innen traten in Zweier-Teams an und wurden im Vorfeld intensiv von ihren Lehrkräften auf den anspruchsvollen Contest vorbereitet.

„Wir sind unglaublich stolz auf unsere Schüler:innen. Ihr Einsatz, ihre Leidenschaft und ihr Können haben diesen Erfolg möglich gemacht – der Teamgeist war einfach sensationell“, betont Direktor Armin Lenz.

Mit diesem erneuten Spitzenplatz bestätigt die Berufsschule Altmünster einmal mehr ihren hohen Ausbildungsstandard und die außergewöhnliche Motivation der Lehrlinge. Die Ergebnisse zeigen eindrucksvoll, dass sich die oberösterreichischen Nachwuchskräfte auch im internationalen Vergleich nicht zu verstecken brauchen.