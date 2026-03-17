Am Samstag, 7. März 2026 fand in der Pfarrkirche Ebensee erstmals die Musiker:innen Gedenkmesse statt.

Im würdevollen Rahmen des Gottesdienstes wurde an all jene erinnert, die über viele Jahre das musikalische Leben der Gemeinde in Orchestern, Chören und Musikgruppen mitgestaltet und geprägt haben. Unter dem Motto „Musik verbindet – im Gedenken vereint!“ wurde ihrer gedacht und daran erinnert, dass ihre Musik und die gemeinsamen Erinnerungen in den Herzen vieler Menschen weiterklingen.

Für die musikalische Gestaltung sorgten die Feuerwehrmusikkapelle Langwies sowie das Doppelquartett des Arbeiter-Gesangsvereins Kohlröserl.

Die feierliche Gestaltung des Gottesdienstes und das schöne Ambiente der Pfarrkirche verliehen dem gemeinsamen Gedenken einen besonders würdigen Rahmen.