Bad Ischl. In den vergangenen Tagen standen an der BHAK/BHAS Bad Ischl die Diplomarbeiten der fünften Jahrgänge im Mittelpunkt. An drei intensiven Präsentationstagen stellten die Maturantinnen und Maturanten ihre Abschlussarbeiten vor und beeindruckten mit hoher inhaltlicher Qualität, großem Praxisbezug und spürbarer Leidenschaft für ihre Themen.

Beeindruckende Vielfalt an aktuellen Themen

Die Bandbreite der Diplomarbeiten zeigte eindrucksvoll, wie vielfältig und gesellschaftlich relevant wirtschaftliche Bildung an der HAK Bad Ischl ist. Die Themen reichten von Nachhaltigkeit und Umweltschutz – etwa durch schulübergreifende Recyclingprojekte für elektronische Altgeräte – über Kultur und Ehrenamt im Rahmen der Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024 bis hin zu Migration, Identität und generationenübergreifenden Herausforderungen.

Weitere Arbeiten beschäftigten sich mit dem Konsum- und Freizeitverhalten der Generation Z, mit digitalen Phänomenen wie Cybermobbing und Radikalisierung, mit psychischer Gesundheit und emotionaler Intelligenz in der Arbeitswelt sowie mit Glücksspiel, Suchtprävention und Regulierung.

Auch wirtschaftliche Zukunftsthemen standen im Fokus: Die Schülerinnen und Schüler analysierten Finanzmärkte, Kryptowährungen, Anlagestrategien und den Einfluss von künstlicher Intelligenz, entwickelten Tourismus- und Marketingkonzepte – etwa für den Golfcampus Salzkammergut – und setzten sich mit Sportökonomie und dem Weg zum Fußballprofi in Europa und den USA auseinander. Ergänzt wurde das Spektrum durch Arbeiten zum Thema Unternehmensgründung, Ernährung, Sport und Social Media bei Kindern und Jugendlichen sowie durch innovative Bildungsprojekte wie „Changemaker 2.1“, bei dem Volksschulkinder Wirtschaft erleben.

Wenn Vorstellungskraft und Begeisterung spürbar werden

Direktor Mag. Otto Ahammer, zeigte sich besonders beeindruckt von den Auftritten der Maturantinnen und Maturanten: „Man merkt sofort, wenn Schülerinnen und Schüler für ein Thema wirklich brennen. Die Begeisterung, mit der unsere Maturantinnen und Maturanten ihre Diplomarbeiten präsentiert haben, war in jedem Vortrag spürbar. Diese Leidenschaft macht diese Präsentationstage jedes Jahr zu etwas ganz Besonderem.“

Die Diplomarbeit bildet den krönenden Abschluss der fünfjährigen Ausbildung an der BHAK Bad Ischl – und die diesjährigen Präsentationen zeigten eindrucksvoll, wie engagiert, reflektiert und zukunftsorientiert die Jugendlichen diesen wichtigen Schritt Richtung Matura gehen.