Im Rahmen der 68. Jahreshauptversammlung der Österreichischen Wasserrettung, Landesverband Oberösterreich, wurden auch Mitglieder der Ortsstelle Ebensee für ihre Leistungen und ihr langjähriges Engagement ausgezeichnet.

Julian Baumgartner wurde mit dem Leistungsabzeichen in Bronze geehrt. Diese Auszeichnung würdigt seine erbrachten Leistungen sowie seinen engagierten Einsatz innerhalb der Wasserrettung.

Eine besondere Ehrung erhielt Gerhard Pucher: Für seine aktive 50-jährige Mitgliedschaft wurde ihm das Mitgliedsehrenzeichen in Gold verliehen Diese Auszeichnung unterstreicht seine langjährige Verbundenheit und seinen bedeutenden Beitrag zur Wasserrettung.

Die Österreichische Wasserrettung Ebensee gratuliert beiden Mitgliedern herzlich zu ihren verdienten Auszeichnungen und bedankt sich für ihren unermüdlichen Einsatz für die Sicherheit am und im Wasser.