Attnang-Puchheim.- In ihrer letzten Show vor der Kellerbühnen-Eigenproduktion „Frau Müller muss weg“ (Premiere am 29. Mai) und vor der Sommerpause lädt N2O ein, den stressigen Alltag zu vergessen und sich zwei Stunden lang verwöhnen zu lassen.

Im Lachgas-Resort werden unter anderem Beauty Optimizer, Gourmet Fasten und Luxus Aroma Detox geboten. Dem Publikum wird in der Welt der ganzheitlichen Fitness, der optimalen Selbstfürsorge und des garantiert nachhaltigen Lachens jeder Wunsch von den Lippen abgelesen.

Durch den Abend führt die Hoteliere des Resorts, Ilse Seufer-Wasserthal, musikalisch begleitet von Concierge Roland Fuchs.

Termin: Freitag, 24. April 2026 um 19:30 Uhr

In der Kellerbühne Puchheim

Karten unter www.kbp.at um 20.-€ (ermäßigt um 15.- €)