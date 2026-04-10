Vom 24. – 26. April 2026 geht wieder ein ganz spezielles Laufevent über die Bühne – in ganz Österreich und sogar weltweit, Gemeinnützigkeit und Spaß stehen dabei im Vordergrund. Im Salzkammergut engagieren sich wieder die beiden Lions Clubs Dachstein Welterbe und Bad Ischl gemeinsam für diese Veranstaltung.

Tausende Menschen werden wieder die Laufschuhe anziehen, um 5 Kilometer für einen guten Zweck zu laufen oder zu walken: der Erlös des Lions Charity Runs soll auch dieses Jahr der österreichweiten Lions-Schüler*innenhilfe und regionalen Sozialprojekten zugutekommen. Start- und Sponsorgelder werden zu 100% gespendet. Das Startgeld ist mit € 9,99 sehr moderat gehalten, man kann auch das Premiumpaket um € 19,99 buchen. Zahlreiche Prominente wie etwa Fußballteamchef Ralf Rangnick, der langjährige ÖSV-Direktor Hans Pum oder Biogärtner Karl Ploberger unterstützen diese Aktion.

Das Konzept ist einfach: man meldet sich online an, läuft oder walkt selbständig oder in der Gruppe mit Freunden zwischen dem 24. und 26. April die 5 Kilometer und kann seine Zeit dann online mit Teilnehmer*innen aus aller Welt vergleichen. Der Start kann vor der eigenen Haustüre sein, es gibt also kein groß angelegtes gemeinsames Laufevent, sondern jeder absolviert seine Strecke eigenständig. Mit Gleichgesinnten macht es aber sicher mehr Spaß!

Wir freuen uns, gemeinsam mit Lionsfreunden vom Club Dachstein-Welterbe am Dammweg entlang der Ischl die 5 km zu laufen bzw. zu walken. Wer sich uns anschließen will, trifft sich am Samstag, 25. April 2026 um 10.00 Uhr am Parkplatz Rechensteg in Bad Ischl.

Nähere Informationen und Anmeldung unter www.lions-charityrun.com.

Autohaus Esthofer, Hansa Armaturen, Holter, REMAX und die Sparkasse Salzkammergut unterstützen diese Aktion als Sponsoren, wir danken sehr herzlich dafür!

Wenn bei der Anmeldung der Lions Club Bad Ischl oder der Lions Club Dachstein Welterbe angegeben wird, dann bekommen diese Clubs einen kleinen Teil des Startgeldes zugesprochen. Damit kann wiederum den Menschen in den Gemeinden des Inneren Salzkammergutes geholfen werden, die sich in einer akuten Notlage befinden.