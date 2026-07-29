LAAKIRCHEN. Gute Nachrichten für alle Freibadbesucherinnen und Freibadbesucher: Eintrittskarten für das Freibad Laakirchen können ab sofort bequem online gekauft werden. Die Tickets lassen sich bereits vorab von zu Hause oder unterwegs erwerben. Sie sind nicht tagesgebunden und können während der gesamten Badesaison eingelöst werden.

Der Kauf funktioniert unkompliziert: Nach dem Scannen des QR-Codes oder dem Aufruf des Online-Shops wird das gewünschte Ticket ausgewählt und bezahlt. Anschließend erhalten die Gäste einen digitalen Code, mit dem das Drehkreuz geöffnet werden kann – entweder direkt via Smartphone oder als Ausdruck.

„Mit dem neuen Online-Ticketangebot möchten wir unseren Gästen einen zeitgemäßen und komfortablen Service bieten. Der Eintritt ins Freibad wird dadurch noch einfacher und schneller“, freut sich Bürgermeister Ing. Fritz Feichtinger über die neue digitale Möglichkeit.

Online-Shop: https://pretix.eu/freibad-laakirchen/onlineticket

Infos zum Freibad: www.laakirchen.at/freibad